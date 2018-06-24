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此内容发布于2018年6月24日 下午11:35 最后更新 - 2018年6月24日 -23:35

（法新社伊斯坦堡24日电） 土耳其总统艾尔段掌权15年来大幅改变国家，即将成功连任的他，目标是让自己比肩开国总统凯末尔（Mustafa Kemal Ataturk），成为土耳其现代历史的核心人物之一。

64岁的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）于2003年担任总理，直到2014年当选总统，政治生涯历经坐牢、大规模示威，甚至有军人意图发动血腥政变，他最终克服这些困境，成为土耳其政坛中无人能敌的领导人。

土耳其虽为世俗化国家，但国内绝大多数是穆斯林，艾尔段执政期间逐渐放宽对于宗教的限制，还展开庞大基础建设计画，并实施较为果断的外交政策。

对支持者来说，艾尔段为国内大多数的保守穆斯林发声，且使经济更加繁荣，并让土耳其在国际舞台上受到尊重。

但批评者认为，他正把土耳其带往威权主义的危险道路上，这让人想起鄂图曼帝国时代的统治者「苏丹」（Sultan），轻率处理经济问题及帝国外交政策。

艾尔段所属的正义发展党（AKP）掌权15年，期间举行14次选举，分别是6次国会选举、3次公民投票、3次地方选举及2次总统选举，他全部拿下胜利。

目前他经历的唯一挫败是2015年6月国会选举，虽然AKP赢得最多选票，却是2002年以来首度没能取得国会过半席次。

艾尔段还不顾各界反对推行修宪公投，2017年4月的公投结果显示，51.37%民众赞成废除内阁制，新宪法将政治体制改为总统制。反对人士批评，这种宪政制度根本类似专制国家。

艾尔段生于伊斯坦堡港区卡希姆帕沙（Kasimpasa）的工人阶级家庭，但童年是在黑海城市里泽（Rize）度过。他在挑战世俗统治的新兴伊斯兰政治运动中赢得声望，并于1994年当选伊斯坦堡市长。

艾尔段的市长任期在1999年提早结束，因为他在公开场合背诵伊斯兰教诗歌，被当局视为煽动宗教仇恨而入狱4个月。但坐牢反倒增加了他的个人声望。

艾尔段担任总理初期推行一系列改革，例如废除死刑，这使欧洲联盟（EU）相当满意，他也和库德族武装分子展开和平谈判进程。

另外，AKP成立初期因为缺乏盟友和经验，他们与伊斯兰教士葛兰（Fethullah Gulen）结盟。葛兰1999年就流亡到美国，但仍对土耳其社会造成巨大影响。

双方后来反目成仇，土耳其政府指控，葛兰策动军队发起2016年7月15日的流产政变，葛兰则否认指控。

这次政变是艾尔段统治的转折点，他在未遂政变后发动历来最大规模的整肃，约有7万7000人遭到逮捕，进一步加剧与西方各国的紧张关系。（译者：陈彦钧/核稿：刘文瑜）

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