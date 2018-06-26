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此内容发布于2018年6月26日 下午11:35 最后更新 - 2018年6月26日 -23:35

（法新社华盛顿26日电） 华府对艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）胜选与巩固总统职权的冷淡回应，反映出美国与土耳其关系近期预计不会融冰。

艾尔段身为土耳其领袖的地位依旧稳固，但他在国会的多数优势，现在不只取决于他所属的正义发展党（AKP），还有民族行动党（MHP），而这个民族主义政党并不是美国的朋友。

因此，就中期而言，尽管在野阵营势力增加，艾尔段在中伤北大西洋公约组织（NATO）与川普政府的一长串议题上，没有什么妥协空间。

此外，艾尔段现在甚至更不可能在他的主要政见上向华府屈服，也就是土耳其坚定反对五角大厦持续支持叙利亚境内的库德族民兵。

欧洲外交关系协会（European Council on Foreign Relations）政治专栏作家兼研究员艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）说：「他必须与极端民族主义者开始筹组联合政府，这个事实非常重要。」

艾丁塔斯巴斯与美国记者通话时又说：「这样的依存关系有时很棘手。」

华盛顿近东政策研究所（Washington Institutefor Near East Policy）土耳其研究计画（Turkish Research Program）主任卡加泰（Soner Cagaptay）也对美国与土耳其关系保持悲观态度。

他说：「如果你认为在库德族民族主义议题上，土耳其的外交政策已经没有什么空间可以谋划，那么你会惊讶地发现，这个空间日益缩小。」

卡加泰警告艾尔段的强硬立场在土耳其「几乎是获得全体支持」，他说：「土耳其将更频繁与强烈地表达反对美国支持人民保卫军（YPG）。」

以美国为首的反伊斯兰国（IS）联军，为了歼灭叙利亚与伊拉克北部境内的伊斯兰国圣战士，将库德族民兵团体人民保卫军拉拢到所谓的叙利亚民主力量（Syrian Democratic Forces）。

土耳其政府与大多数的土耳其选民认为，人民保卫军只不过是「恐怖组织」库德工人党（PKK）的分支，且安卡拉当局已与库德工人党交战数十年。

土耳其军队与结盟的叙利亚阿拉伯反抗军闯进叙利亚北部一处库德工人党据点，现在安卡拉与华府正在协商化解曼比季镇（Manbij）僵局。

布鲁金斯研究所（Brookings Institution）研究人员基里什（Kemal Kirisci）指出，在野阵营呼吁与欧洲联盟（EU）建立良好关系，受到感动的选民人数并没有支持艾尔段「反西方论述」的多。

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