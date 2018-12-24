艾尔段：消灭叙利亚残余IS势力 与美合作

此内容发布于2018年12月24日 上午2:05

（法新社华盛顿23日电） 土耳其总统府今天发布声明表示，艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）和川普今天通电话，「两位领袖同意确保两国军事、外交与其他官员协调合作，避免撤军和叙利亚的过渡阶段遭到任何滥用，以致可能出现权力真空局面。」

美国总统川普上周突然下令自叙利亚撤军后，他今天近午夜在推特发文表示，土耳其总统艾尔段向他保证，叙利亚残余的任何伊斯兰国（IS）战士都将被消灭。

川普19日宣布，因伊斯兰国已遭击败，将撤出美国派驻叙利亚的2000地面部队。此举震惊许多盟国，也导致美国国防部长马提斯（Jim Mattis）和派驻反伊斯兰国联军的特使麦格克（Brett McGurk）请辞。

川普今夜发表推文写道：「土耳其的艾尔段总统已经非常坚定告知我，他将根绝在叙利亚残存的任何伊斯兰国势力。」

川普在推文中还再度表达他对全球强人领导人的赞扬，表示艾尔段是「说到做到的人」。川普并在结语写道：「我们的部队要回家了！」

包括和川普同属共和党的美国政治人物及美国盟国，担忧美军现在撤出叙利亚的时机尚未成熟，且可能造成已饱受摧残的区域情势更不稳。

库德族事务分析家席维罗格鲁（Mutlu Civiroglu）更指出，美国自叙利亚撤军，将开启「土耳其开始自行对付库德族的行动，一场血腥战争将展开」。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting