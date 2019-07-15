此内容发布于2019年7月16日 上午1:50

（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普行政当局今天提名过去7个月来第3名代理国防部长，突显五角大厦自马提斯（James Mattis）辞职后便没有正式领导人的窘境。

由于复杂的官僚制度，过去4周担任代理防长的艾斯培（Mark Esper）被迫在川普提交正式提名人选给国会时下台。

在联邦参议院审核他的提名时，艾斯培将退回先前担任的陆军部长，而目前的海军部长史宾塞（Richard Spencer）将接替代理防长。

史宾塞在信中回应这项军事任命时表示：「由于我担任这个职务的时间料将十分短暂，我会做好充分准备，并致力履行代理国防部长一职，并会在国防部领导人的岗位上承先启后。」

55岁的艾斯培料将轻松通过参议院军事委员会审查，参院军事委员会明天将对艾斯培的提名案召开听证会，接着全体参院得在本月底前投票通过这次人事案。

德高望重的马提斯因对中东及阿富汗政策与川普有分歧而决裂，并在去年12月请辞。

川普随后提名马提斯的副国防部长夏纳翰（Patrick Shanahan）暂代防长一职。

但因前波音高层夏纳翰没服过役，导致任命案在参院受阻，最后在联邦调查局（FBI）背景调查揭露他2010年曾对当时的妻子施暴后，他放弃真除。

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