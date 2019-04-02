此内容发布于2019年4月3日 上午1:20

（法新社芝加哥2日电） 美国第3大城芝加哥今天举行市长选举决选，56岁的莱特夫特脱颖而出，成为芝加哥首位公开出柜的非裔女市长。这场历史性选举主要聚焦经济平等、种族和枪枝暴力等议题。

曾任联邦检察官的莱特夫特（Lori Lightfoot）是执业律师，从未参选公职。多数选票已经开出，初步结果显示，莱特夫特以74%得票率击败对手普瑞克温可（Toni Preckwinkle）的26%。

莱特夫特今天告诉记者：「人们希望看到改变。作为航向这个目标的船只势不可挡。」

莱特夫特和普瑞克温可都是非裔美籍女性，两人在这场决选一决雌雄，争取市长宝座。莱特夫特将自己归类为政治素人和改革派，普瑞克温可则自认经验丰富、作风稳健。

这场选举被视为是芝加哥的转折点，自1837年来，芝加哥选民仅选出一位非裔市长和一位女市长。倘若莱特夫特胜选，也将成为芝加哥首位公开出柜的市长。

分析师说，选民正在寻求重塑这座城市的政治风貌。在这个民主党大本营，枪枝暴力问题泛滥，丧命于此的人数胜过全美其他主要城市，政治贪污情况严重。

芝加哥伊利诺大学（University of Illinois）政治学教授麦肯锡（Evan McKenzie）对法新社说：「这是芝加哥史上最重要的选举之一。」

他说：「芝加哥选民似乎抱持着『要将烂政客赶下台』的心态。」

在首轮选举得票最高的莱特夫特和普瑞克温可都属积极改革派，承诺将整顿政府、大力扫贪和减少经济不平等。

地方媒体报导，选前民调显示，莱特夫特支持率似乎较高。两位候选人都竭力拚战到最后一刻，在通勤站和投票地点外与民众握手。

普瑞克温可在选前强调，有必要透过各种社会服务，因应芝加哥暴力问题。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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