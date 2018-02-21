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此内容发布于2018年2月21日 下午10:35 最后更新 - 2018年2月21日 -22:35

（法新社芝加哥21日电） 美国中西部大城芝加哥警方今天表示，今年开始不久已经从芝加哥街头没收了1000把非法枪枝，几乎等同每小时没收一把。

芝加哥警方首长强生（Eddie Johnson）表示，第1000把充公的枪枝是来自一名惯犯，他试图从午夜的交通拦检中逃脱。

支持严格管制枪枝的强生说：「今年元旦到现在，几乎平均每小时我们就从罪犯手中拿下一把非法枪枝。」

佛罗里达州14日发生高中校园枪击案，夺走17条人命，枪枝管制议题延烧全国之际，芝加哥的这项里程碑数据显示问题严重。

芝加哥作为全美第三大都市，一度拥有严格的枪枝管制模式，不过有些法律遭到法院取消、同时也忙于应付邻近各州流入的非法武器。

强生说：「无论是从别州非法销售进来的枪枝，容易取得的非法枪枝，或者是缺乏规范取枪、用枪的相关责任，我们可以指出有太多例子，因为武器容易取得而造成家破人亡。」

芝加哥的枪枝犯罪与谋杀到达惊人的高峰，2016年超过750件，之后市政府投入更多的员警、新执法方式来减少枪枝暴力。

根据芝加哥大学2015年一项研究，在芝加哥超过60%新取得的犯罪枪枝是来自其他州，尤其是威斯康辛、印第安纳等州。

芝加哥法院裁决取消了手枪禁令，但仍然禁止攻击武器（Assault weapon）。法院同时迫使官员同意，在经许可下，能够隐密携枪。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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