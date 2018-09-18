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此内容发布于2018年9月18日 下午11:50 最后更新 - 2018年9月18日 -23:50

（法新社纽约18日电） 长久以来观众对美国长寿儿童电视节目芝麻街（Sesame Street）的布偶人物毕特和恩尼的关系感到好奇，认为他们不只是麻吉室友而已，芝麻街前编剧也出面证实他们是同性恋伴侣。

1981到1990年担任芝麻街节目编剧的萨兹曼（Mark Saltzman）今天向同性恋权益相关资讯网站Queerty证实，毕特（Bert）和恩尼（Ernie）是「亲密伴侣」。

他并表示，他是根据他与电影剪辑师葛莱斯曼（Arnold Glassman）长久的关系，写出毕特和恩尼的互动，但芝麻街创作团队则否认他们在一起，也没有性倾向。

萨兹曼说：「我记得有一次在看『旧金山纪事报』（San Francisco Chronicle）专栏时，有个学龄前儿童问妈妈说：『毕特和恩尼是一对吗？』听到学龄前儿童这么问满有趣的。」

「当我写毕特和恩尼时，我一直没有多想什么，他们就是（同性恋）。我没有其他方法可以来解释他们的关系。」

「我到『芝麻街』的时候，早就和阿尼（葛莱斯曼的小名）在一起了，所以除了亲密伴侣外，我不知道该把他们写成其他什么关系。」

萨兹曼与于2003年过世的葛莱斯曼交往20多年。他补充说，毕特和恩尼的互动就是他和葛莱斯曼的真实写照。

但制作芝麻街儿童电视节目的芝麻街工作室（Sesame Workshop）予以否认，并表示毕特和恩尼两人是纯友谊关系。

芝麻街工作室说：「正如我们一直所说的，毕特和恩尼是挚友。他们是被创造来教导学龄前儿童，人们可以跟和自己与众不同的人做好朋友。」

「尽管他们被视作为男性角色，拥有许多人类的特徵（就跟大部分芝麻街布偶一样），但他们仍只是布偶，并没有性倾向。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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