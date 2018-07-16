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此内容发布于2018年7月16日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月16日 -08:35

（法新社赫尔辛基16日电） 美国总统川普和俄罗斯总统蒲亭今天在赫尔辛基首度进行高峰会。芬兰副总理奥尔波表示，芬兰与民主国家为伍并致力对抗气候变迁。

也担任财政部长的奥尔波（Petteri Orpo）连推数文，一语道破川普和蒲亭为人诟病的事。他还说：「芬兰的外交政策植基于提倡与捍卫这些价值。」

芬兰曾多次扮演美俄峰会东道主的角色，川普和蒲亭的峰会今天也在赫尔辛基举行。

奥尔波推文提到：「芬兰不是中立国。」他说，芬兰1995年加入欧洲联盟的时候，「选择站在人权、民主、法治和多边世界秩序的一边」。

他说：「当前秩序远远谈不上完美，但解决的办法不是一走了之，而是要加以修正。」他指的是联合国和世界贸易组织（WTO）等国际组织。

美国上个月退出联合国人权理事会（UNHRC），以抗议UNHRC批评以色列对待巴勒斯坦人的方式。

芬兰1809到1917年曾是俄罗斯帝国辖下的大公国。奥尔波强调，芬兰认为，倘若女人和女孩的权利获得承认与尊重，「这样会是比较好的世界」。

保守派的奥尔波是中间偏右国家联合党（National Coalition Party）党魁，未来可能成为政府领导人。他强调：「气候变迁不只是环境问题，也是安全威胁。」

芬兰目前的中间派总理席比拉（Juha Sipila）近日来只上推特对蒲亭和川蒲表达「热情」欢迎之意，其他的事绝口不提。

席比拉也提到：「对话对芬兰和欧洲的安全至关紧要。」

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