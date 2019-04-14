此内容发布于2019年4月14日 上午7:50

（法新社赫尔辛基14日电） 芬兰今天举行国会大选。由于民众普遍对中间偏右政府施行的撙节政策不满，各界预测大选结果将导致政党轮替，且极右派可望在得票数上大有斩获。

投票日前一周已有超过1/3芬兰选民提前投票，总人数为破纪录的150万人。

此次芬兰选前政见辩论的焦点之一，是下任政府是否该延续现行的公共支出删减政策。

在野的社会民主党（Social Democratic Party）誓言将放松现任联合政府过去4年施行的撙节政策。各方预测，社会民主党可望以总得票数至少2%之差距领先各党，成为大选最大赢家。

选前，总理席比拉（Juha Sipila）所属的中间党（Centre Party）及其中间偏右的执政伙伴国家联合党（National Coalition Party），有鉴于选民不愿进一步被要求「勒紧裤带」，曾坚称芬兰经济目前已够强健，财政紧缩力道可减弱。

芬兰的极右芬兰人党（Finns Party）近几个月人气窜升，民调由原来的第5名一路攀升至第2或第3名。芬兰人党竞选主打移民和气候变迁议题，呼吁选民「投票支持基本的边界管制」，并称其他政党对气候变迁的关注是「气候歇斯底里」。

今天的投票于赫尔辛基时间早上9点开始，预定于晚上8点结束，午夜前就会有初步的开票结果。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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