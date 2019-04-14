此内容发布于2019年4月14日 下午11:35

（法新社赫尔辛基14日电） 才刚从国会大选险胜、准备筹组联合政府的芬兰最大党社民党党魁李纳（Antti Rinne），投入政坛前曾担任工会领袖，因有着火爆的谈判姿态，被称作「劳动市场界的硬汉」。

在从政之前，李纳是亲白领阶层的芬兰专业和管理人员工会（PRO）主席，他在谈判桌上做决策时，因有着倔强和强势作风而闻名。

在谈判之际，他经常不惜以发动罢工的强硬态度奉陪到底，因此被对手称为「劳动市场界的硬汉」。

现年56岁、一头银发且看似严肃的李纳对政府高层并不陌生，他曾在2014年出任芬兰财政部长，并在一场激烈的党魁之争中，拉下时任社民党主席屋毕莱宁（Jutta Urpilainen）。

李纳强烈反对当时屋毕莱宁决定支持中间偏右的国家联合党（National Coalition Party）所提出的删减支出政策。国家联合党是时任执政联盟最大的伙伴。

李纳在选前2个月时曾因生病和严重心脏问题而休养一个月。他重返选举活动后，对于身体健康问题一概不回应。

社民党在仅以些微差距险胜2019年国会大选后，李纳面临可能必须再次与国家联合党共享执政平台的局面。位居第3大党的国家联合党料将成为李纳联合政府的重要伙伴。

撙节必要性议题所引发的意识形态冲突，或许会再度浮上台面。李纳强烈反对进一步撙节。

李纳自2014年成为社民党党魁后，持续阻挡政府任何的撙节政策，不过李纳所领导的社民党在2015年选举中失利，甚至落后当时疑欧派、右翼民粹主义的芬兰人党（Finns Party），位居第4大党。

李纳带领的社民党在野期间，仍强力抨击芬兰总理席比拉（Juha Sipila）所属的中间党（Centre Party）推行删减开支的政策。

放宽撙节政策是社民党这次竞选主打的核心政见。

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