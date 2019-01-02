芭比娃娃将欢度60岁生日 冻龄百变美魔女热销全球

此内容发布于2019年1月2日 上午5:50

（法新社塞根杜2日综合外电报导）芭比娃娃3月就要满60岁了。她脸上毫无皱纹，在社群媒体上十分活跃，还鼓励女孩们勇敢作梦。玩具业竞争激烈，但芭比娃娃行销超过150国，每年销售量高达5800万个，出类拔萃。

芭比娃娃全球品牌行销主任贝纳德（Nathan Baynard）说：「在产品能卖3至5年就算成功的玩具产业，60岁可说是一件大事！」

芭比娃娃的「生日」是1959年3月9日，当时她在纽约的美国玩具展上初次与世人见面。自此以后，玩具设计与制造商、芭比娃娃催生者美泰儿公司（Mattel）已售出超过10亿个芭比娃娃。

芭比娃娃的发明人是美泰儿的共同创办人韩德勒（Ruth Handler）。她的灵感来自亲生女儿芭芭拉（Barbara）。

贝纳德回忆说：「芭芭拉的玩具选择有限，只有玩具娃娃可挑。」

受限于把玩的娃娃，芭芭拉的角色想像自然受到约束：她只能扮演照顾者、母亲，但她的兄弟却能在游戏过程中想像自己是太空人、牛仔、飞行员或外科医生。

贝纳德指出，韩德勒企图藉芭比娃娃告诉女孩们，她们可以选择、能成为任何人，这在1959年是非常激进的想法。

芭比娃娃一问世就在商业上大有斩获，第一年的销售数字高达30万个。

芭比娃娃受女性主义者批评是后来的事。针对芭比娃娃夸张的身体比例━极细腰、长腿和丰胸，设计师努耶拉（Carlyle Nuera）解释指出，「1959年，她的身体结构被夸张化，以符合当时的美学和布料限制。」

芭比娃娃的外表引来舆论批判后，美泰儿做了许多改变。现在，芭比拥有多种体型，更有数十种肤色。她也尝试了超过200种职业。

1965年，距太空人阿姆斯壮（Neil Armstrong）登陆月球还有4年，芭比就已经是太空人了。1968年，或许是回应非裔美国人的平权运动，黑皮肤的芭比娃娃首度问世，名叫克里斯蒂（Christie）。

芭比品牌资深副总裁麦克奈特（Lisa McKnight）指出，目前全球售出的芭比娃娃中，55%既非金发，也非蓝眼。

时至今日，芭比不只是玩具，更是「具有影响力人士」，在社群媒体有数以百万计的追踪者。她不但对大众诉说个人生活，更对重要的当代议题发表看法。

去年，美泰儿还发起社会运动，藉芭比这个角色教导女孩们有自信、别受性别歧视刻板形象束缚。

根据麦克奈特的说法，芭比的品牌叙事将她塑造为年轻、独立和具有事业心的女性。

确实，芭比目前还没有孩子、是单身贵族，虽然再过两个月就要满60岁了，却依然年轻。（译者：陈韵聿/核稿：严思祺）

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