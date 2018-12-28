花百万美元设动物庇护所 俄罗斯商人收容狮子鳄鱼

此内容发布于2018年12月28日 上午3:20

（法新社俄罗斯拉普波洛佛28日电） 俄罗斯一座独特私人收容所，收容动物五花八门，从机场逃脱的母狮、垃圾场发现的一只鳄鱼到被流浪狗攻击的一只麋鹿都有。

商人费多罗夫（Alexander Fyodorov）2009年在圣彼得堡（Saint Petersburg）郊外设立动物收容所威勒斯中心（Veles centre），数十只熊也是收容动物之一。费多罗夫表示，这项计画投入超过100万美元（约新台币3100万元）。

他在拉普波洛佛（Rappolovo）的这座收容所说：「我们的目标是医治这些野生动物，让它们能再度自力更生，如果可能的话，野放它们。」拉普波洛佛距离俄罗斯第2大城圣彼得堡20公里。

费多罗夫说：「部分动物是发生意外后被发现，其他则是被弃养。有时候，它们的故事就像电影情节般。」

一个特别戏剧化故事是一只名叫埃萨（Elza）的母狮，它去年12月从圣彼得堡甫尔可伏机场（Pulkovo Airport）逃脱。

费多罗夫说：「车臣一名商人把埃萨从车臣首府格罗兹尼（Grozny）寄往圣彼得堡给他的朋友当作新年贺礼。」

但启程前给这只母狮服用的安眠药太早失去药效，母狮在机场从笼子逃脱。

虽然埃萨随即被抓回去给它的新饲主，但新饲主很快就了解到「他不可能饲养一只狮子」，因此把它带去收容所。

当时，在家里饲养野生动物不是违法行为，但俄罗斯最近制定一项法律，从明年开始禁止饲养野生动物。

收容所内一只名叫吉娜（Gena）的鳄鱼，只知道是在城市北方一座垃圾场发现，其余背景不详。（译者：叶俐纬/核稿：刘学源）

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