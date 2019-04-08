（法新社纽约8日电） 美国「欲望师奶」女星费丽西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）在内的14人今天同意认罪，承认以行贿等方式让子女走后门入一流学府。

麻萨诸塞州司法局在声明中说，56岁的费丽西蒂荷夫曼认罪，承认支付1.5万美元给大学入学顾问辛格（William Singer）成立的假慈善机构，以协助长女在SAT大学入学考试取得较理想的成绩。

费丽西蒂荷夫曼犯下的邮件诈骗案最高可处20年有期徒刑。但「波士顿环球报」（Boston Globe）报导，费丽西蒂荷夫曼认罪并支付2万美元罚金及赔偿后，求刑的标准将介在4至10个月之间，而检方也可能往「低标」方向求刑。

波士顿环球报也刊出费丽西蒂荷夫曼的道歉声明。她说：「我对造成女儿、家人、朋友、同事及教育界这么大的痛苦，感到十分羞愧，除了向他们致歉，我也要向诚实报考的学生致歉，这些孩子天天苦读，而他们的家长为了孩子升学做出太多的牺牲。」

这位曾以「窈窕老爸」（Transamerica）一片角逐奥斯卡影后的演员说：「我女儿对我所为一无所知，我在这误导与极其错误的作为中背叛了她。我想帮助女儿的欲望，并非触法或做出不诚实举动的藉口。」

这起丑闻部分涉案人是大型公司执行长、企业家或商人，他们支付高达40万美元不等的金额让孩子进入他们选择的大学。

起诉名单中，另一名演艺圈人士是经典影集「俏皮老爸天才娃」（Full House）女星罗莉洛林（Lori Loughlin），她和丈夫被控在2016年及2017年支付50万美元让两名女儿以划船校队名额进入南加大。罗莉洛林今天未认罪。

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