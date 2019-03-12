此内容发布于2019年3月12日 下午7:20

（法新社纽约12日电） 「欲望师奶」和「俏皮老爸天才娃」的两名女星因涉嫌花大钱走后门助孩子进入耶鲁等名校，与其他数十人一起遭美国联邦当局起诉，

今天共50人遭起诉，除了「欲望师奶」（Desperate Housewives）女星费丽西蒂荷夫曼（Felicity Huffman）、经典影集「俏皮老爸天才娃」（Full House）女星罗莉洛林（Lori Loughlin），还包括多名企业执行长、金融家、酿酒师和时尚设计师。

联邦检察官表示，这些人涉嫌在入学考试上动手脚，或用行贿方式让孩子挤进耶鲁、史丹佛、乔治城、南加大等一流名校。

他们支付数百万美元款项给一个由加州人辛格（William Singer）设立的假慈善机构，好安排在他们孩子的大学入学考试ACT或SAT上作弊，或者贿赂大学体育教练来吸收孩子加入校队，即便有些孩子根本不具备参与大学层级运动项目的资格。

54岁罗莉洛林的时尚设计师丈夫吉安诺里（Mossimo Giannulli）也在起诉名单中；56岁费丽西蒂荷夫曼的丈夫，「无耻之徒」（Shameless）男星威廉梅西（William H. Macy）则未入列，尽管起诉书中清楚点出他曾涉入与辛格的一部分对话。

洛杉矶司法部官员表示，遭起诉人员中，有13人今天遭拘押，据报导费丽西蒂荷夫曼也在其中。罗莉洛林则据说人在加拿大。

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