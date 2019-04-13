此内容发布于2019年4月13日 上午9:20

（法新社喀土木13日电） 苏丹军事委员会新任主席阿布德拉曼是一名「老兵」，在军队以外的世界大致乏人听闻。原任主席是国防部长奥夫，在就职一天后闪辞。

苏丹总统巴席尔（Omar al-Bashir）11日被军方推翻，奥夫（Awad Ibn Auf）担任过渡时期执政的军事委员会主席仅一天多的时间，就在昨天突然宣布请辞。

一位不愿具名的军官说：「阿布德拉曼（Abdel Fattah Abdelrahman）在军中的阶级很高，但基本上他像是一名老兵。」

这名军官说：「他从来不像奥夫或（前参谋总长）马希（Kamal Abdelmarouf al-Mahi）那样引人注目。」

阿布德拉曼曾任中国北京苏丹大使馆武官。

阿布德拉曼今天接受国家情报与安全局局长高许（Salah Gosh）请辞，原因是他面临国内外要求政权迅速移交文人统治的呼声。

如今阿布德拉曼面临的艰困任务是劝使数万名逗留街头的示威民众相信，他不只是另一名出身巴席尔政权的将领，而是真正致力于文人领导的改革。

军事委员会宣布，阿布德拉曼今天接受高许的请辞。

在苏丹4个月来的抗议风潮中，国家情报与安全局（NISS）特工对示威者展开全面镇压行动，而高许就负责监督此一行动。

在此期间有数十名示威者丧命，数千名活跃人士、反对派领导人和记者被捕。

反对派消息人士透露，阿布德拉曼今天稍晚可望会见抗议发起人，以聆听他们的诉求。

国营苏丹新闻社（SUNA）公布的一张照片显示，阿布德拉曼昨天曾在军事总部外与示威者谈话，当时他尚未升任军事委员会主席。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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