此内容发布于2019年7月12日 上午1:20

（法新社喀土木11日电） 苏丹军政府最高将领今天在国营电视台宣布，执政的军事委员会及时平息一场政变企图，12名官员和4名军人遭逮补。

军事委员会将领欧玛（General Jamal Omar）在国营电视台的直播声明中说：「来自军队和国家情报暨安全局（National Intelligence and Security Service, NISS）的官兵试图发动一场政变，他们当中有些是退役人员。」

欧玛表示，正规部队即有能力阻止政变企图，但他并未说明这次政变是于何时所策划。12名被捕官员中有5人已退休，维安部队正在寻找这次阴谋政变的首谋。

苏丹军方今年4月在民众起义的支持下，将长年掌权的巴席尔（Omar al-Bashir）赶下台，但却迟未还权于民，再次引发大规模示威。军政府与示威群众上周才达成终止政治僵局的共识。

欧玛说：「这个政变企图打破交接军事委员会（Transitional Military Council）与自由民主联盟（Alliance for Freedom and Change）间所达成、为苏丹民众开启达成愿望之路的协议。」

军政府宣布平息政变阴谋，适逢军政府与示威群众双方的法律顾问正在协商协议细节之际。在非洲联盟（African Union）和衣索比亚居中斡旋下，上周军政府与示威群众达成共识，盼组成一个新的军方－平民联合过渡政府。

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