此内容发布于2019年7月19日 上午8:20

（法新社喀土木19日电） 苏丹抗争民众代表和军政府将领17日签署权力共享协议，为文人执政、还权于民铺路，原定今天针对宪法文件进行协商。不过，抗争领袖今天表示，谈判延后。

其中一名抗争领袖迪吉尔（Omar al-Digeir）说：「谈判延后。我们需要更多内部协商，以取得一致见解。」他还说，双方并未订下重启谈判日期。

另一位抗争领袖尤塞夫（Siddig Youssef）也证实谈判遭搁置。

苏丹军方4月在民众起义奥援下，将长年掌权的总统巴席尔（Omar al-Bashir）赶下台，但军方却迟未还权于民，因此引发大规模抗争。

在非洲联盟（African Union）和衣索比亚居中斡旋下，示威领袖和军政府将领本月5日达成妥协性协议：在长达39个月的过渡期间，军方和文人将轮流主导新的军民共治执政委员会，直到举行大选。17日双方据此签署了一份题为「政治宣言」（Political Declaration）的文件，原定今天拟定「宪法宣言」（Constitutional Declaration）。

根据原计画，「宪法宣言」将解决「政治宣言」未处理的关键议题，包括是否提供遭控指使军警暴力镇压抗议群众的将军刑事豁免权、过渡期国会构成，以及准军事组织的地位。

然而，抗争领袖指出，部分反抗运动团体对17日签署的协议持保留态度。

迪吉尔表示：「我将前往阿迪斯阿贝巴（Addis Ababa）和苏丹革命阵线（Sudan Revolutionary Front）会面，听取他们的意见。」苏丹革命阵线目前的根据地是衣索比亚。

尤塞夫指出，苏丹革命阵线不满17日签署的协议。

消息人士表示，对协议不满的反抗组织要求「宪法宣言」明定，将苏丹西部的达佛（Darfur）、东南部的青尼罗（Blue Nile）和南部的南柯多方（South Kordofan）等地区的和平协商列为新过渡政府的优先事项。这些组织长年在这些地区与政府军作战。

此外，他们也要求在签订相关和平协议后，参与过渡政府的运作，并引渡已遭海牙国际刑事法院（ICC）起诉的巴席尔。

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