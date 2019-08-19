此内容发布于2019年8月19日 上午9:05

（法新社喀土木19日电） 苏丹首都喀土木法庭今天审理前总统巴席尔（Omar al-Bashir）的贪污案。一名调查人员当庭表示，巴席尔从沙乌地阿拉伯王室获得9000万美元（约新台币28亿元）的现金。

苏丹民众发起几个月的示威活动后，在位30年的巴席尔被迫于4月下台。今天开庭时，巴席尔穿着传统白色长袍，坐在金属笼子里。

巴席尔由庞大军事车队护送，抵达喀土木的法庭。审理过程中，他的亲戚高喊「真主至大」。

巴席尔因犯下达佛（Darfur）战争期间的暴行，被国际刑事法院（International Criminal Court）以战争罪、违反人道罪和种族灭绝罪等一连串罪名起诉。不过，今天开庭是审理巴席尔被控贪污案。

巴席尔被推翻后，苏丹当局在他的住处找到大量现金。调查人员表示，已对部分现金来源进行调查。

调查人员阿里（Ahmed Ali）说：「被告人告诉我们，那些钱是沙乌地王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）给他的2500万美元中的一部分，供作国家预算之外的用途。」

巴席尔本人表示，他先前也从2015年辞世的前沙乌地国王阿布杜拉（Yusuf Abdullah）手中取得2笔资金，金额分别为3500万美元和3000万美元。

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