此内容发布于2019年6月6日 上午8:35

（法新社喀土木6日电） 苏丹反对阵营领袖拒绝过渡军事委员会（TMC）恢复对话的提议，并要求军政府追究血腥镇压罪责。医疗人员称，暴力镇压造成至少108人丧命。

亲近反对阵营的苏丹医生中央委员会（Central Committee of Sudanese Doctors）昨天表示，包括在尼罗河打捞起的40具遗体，军方3日展开的血腥镇压及随后骚动造成至少108死，另有超过500人受伤。

国营新闻通讯社苏丹新闻社（SUNA）今天稍早提供的死亡人数较少，援引卫生部官员称，有46人丧命。

据信镇压行动的主要幕后黑手是「快速支援部队」（Rapid Support Forces）。据人权团体指出，这支准军事部队的前身是苏丹西部达佛地区（Darfur）16年战争中，被控虐待等暴行的詹贾威（Janjaweed）民兵组织。

军政府副领导人达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）是詹贾威指挥官。他在电视演说中告诉部队：「我们不容许混乱…我们必须透过法律强制实施国家权力。」

抗议民众先前要求终结苏丹总统巴席尔（Omar al-Bashir）的长期独裁统治，军方于4月罢黜巴席尔后，军政府接管苏丹，并同意展开转型为文人政府的3年过渡期，但双方开始争论谁该领导民主过渡期。

军方领导人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）将军于展开镇压后表示，与反对阵营达成的所有协议失效，且将在9个月内举行大选。但示威抗议民众拒绝接受这项计画。

然而，柏罕昨天又表示：「军政府敞开双臂，愿意展开毫无限制协商。」不过这项提议很快被示威抗议领袖拒绝，表示军方无法信任。

领导抗议活动并导致巴席尔被推翻的「苏丹专业人员协会」（SPA）发言人法瑞德（Amjed Farid）表示：「苏丹人民不会展开对话。苏丹人不会接受屠杀人民的过渡军事委员会，在针对任何政治进程展开协商前，必须先伸张正义及究责。」

法瑞德表示，苏丹专业人员协会与抗议团体「自由与变革联盟」（Alliance for Freedom and Change）将会「持续使用所有非暴力手段与公民不服从，抵抗过渡军事委员会。」（译者：侯文婷/核稿：刘学源）

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