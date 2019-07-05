此内容发布于2019年7月5日 上午7:50

（法新社喀土木5日电） 苏丹示威运动领袖和掌权的军政府将领今天达成组成新政府的协议，大批民众上街欢庆，高喊「文人治理」、「烈士的血没白流」。

苏丹专业人员协会（SPA）去年12月发起大规模示威，军方今年4月把长年执政的总统巴席尔（Omar al-Bashir）赶下台，却未交出权力还权于民，因此引发数波大型示威和罢工。

在非洲联盟（African Union）和衣索比亚居中斡旋下，示威领袖和军政府将领3日展开谈判，终在今天早上达成妥协性协议，内容包括过渡政府需施行领导人轮替制，也就是在长达3年的过渡期中，最初的18个月将由军方代表担任总统，剩余的时间则将由文人出任总统一职。

苏丹军政府与抗议民众曾陷入长达数周的协商僵局，上月更发生在军方司令部外长期驻守的抗议民众遭当局强力镇压事件，导致数十人死亡、数百人受伤。

首都喀土木市（Khartoum North）北区居民哈山（Somaiya Hassan）说：「我们今天可以说，革命已步上往目标前进的正轨。」

民众在街头大肆庆祝时，周遭未明显见到安全部队部署；遭控该为上月血腥镇压抗议民众负责、令当地人闻风丧胆的「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）似乎也留守基地。过去常见于喀土木的运载重机枪车队如今似也不见踪影。

居民胡笙（Mohamed Hussein）特地开车载孩子欣赏街头欢庆景象。他说：「现在我们可以向彼此道贺了。」

「我们熬过了艰难阶段。我们以往常觉得革命被绑架，但今天可以庆祝胜利了。」

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram