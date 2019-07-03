此内容发布于2019年7月3日 下午10:50

（法新社喀土木3日电） 苏丹示威领袖和掌政的军政府将领今天展开谈判，商讨组成新领导阶层事宜，这是自从示威群众上月遭遇血腥镇压后，双方首度举行这类谈判。

非洲联盟（African Union）和衣索比亚居中斡旋，昨天呼吁双方重启停滞许久的对话后，示威者和将领今天开始谈判。先前的对话和还权于民的转型有关，也是示威群众数周来对抗军政府的主要诉求。

法新社记者报导，谈判今天在首都喀土木（Khartoum）再度展开，与会的有3名苏丹军事委员会将领和5名示威领袖。

3名军事谈判人员中，包含军政府副领导人达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）。他带领令人闻风丧胆的「快速支援部队」（RSF）。

军政府今年4月将长年执政的总统巴席尔（Omar al-Bashir）赶下台，当时有大规模示威表达对铁腕治国的巴席尔的不满。

主要示威领袖马达尼（Madani Abbas Madani）告诉记者，自由民主联盟（Alliance for Freedom and Change）会面，决定接受与将领直接谈判的邀请。

他进一步表示，谈判的其中一项条件，就是「在72小时内」做出决定。

经数小时协商后，双方决定明天继续进行谈判。

非洲联盟斡旋人士勒巴特（Mohamed El Hacen Lebatt）告诉记者：「与会当事人进行重要谈判，并就一些议题达成共识。」

「采取的一项决定是释放所有政治拘留犯，并在明天持续进行谈判。」（译者：王品轩/核稿：徐睿承）

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