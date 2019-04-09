此内容发布于2019年4月9日 上午3:50

（法新社喀土木9日电） 目击者表示，苏丹安全部队今天在首都喀土木的政府军事总部外围，对数以千计反政府示威人士发射催泪瓦斯。另根据阿拉伯语电视台今天直播的画面，抗议现场传出激烈枪声。

数千名抗议群众6日开始聚集军事总部特区周围，要求苏丹总统巴席尔（Omar al-Bashir）下台和组成过渡政府，并呼吁军方支持他们。特区内有巴席尔官邸和国防部。

这是苏丹去年12月爆发反政府示威以来最大规模行动，原本只是抗议面包价格上涨，最后演变为全国性抗争，反对巴席尔30年的铁腕统治。

一名目击者今天清晨在示威现场附近告诉法新社：「安全部队发射大量催泪瓦斯。我可以看见抗议人士咳嗽，并用手和口罩遮住脸。」

这名目击者还说：「我还听得到枪声，但不清楚是谁开枪。」在军事总部特区的一名示威人士也证实听到枪声，同样不知道谁开枪。距离抗议现场约5公里的一名法新社特派记者，则听到约4分钟的枪声。

面对巴席尔政府可能出手致命镇压，抗议群众要求军方保护他们。旁观人士说，当载有士兵的军车在军事总部四周布署时，示威者呼喊：「当军队在这里，我们就不害怕。」

官员表示，自去年12月以来，已有38人死于抗争相关暴力事件。内政部长朱玛（Bushara Juma）说，安全部队6日的驱散行动，造成7名抗议人士死亡和15人受伤，另有42名安全部队人员受伤。截止目前共有2496人遭到逮捕。

国防部长伊巴努夫（Awad Ibnouf）矢言维护国家安全和稳定。官方苏丹新闻社（SUNA）报导，伊巴努夫表示：「苏丹军方了解抗争的理由，也不反对民众的需要和诉求。但军方不会允许国家陷入混乱。若军方让国家失去安全，历史将不会原谅。」

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