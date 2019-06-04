此内容发布于2019年6月5日 上午1:50

（法新社联合国纽约总部4日电） 苏丹爆发血腥镇压事件，中国却在俄罗斯撑腰下，阻挠联合国谴责该事件，不让世界强权呼吁苏丹立即终止暴力行为。

根据法新社所见的草案，闭门会议期间，英国和德国传阅一项新闻声明稿，呼吁苏丹军政府和抗议者「持续共同努力，针对目前危机找出具有共识的解决方案」。

然而，据多名外交官员表示，中国坚决反对提案内文，俄罗斯则坚持安理会应等待非洲联盟的回应。

俄罗斯驻联合国副大使波雅斯基（Dmitry Polyanskiy）表示，声明草案内容「偏颇」，强调「这种情况下有必要非常谨慎」。

波雅斯基在两小时会议结束后告诉记者说：「我们不想推动一份偏颇的声明，这样子的声明只会破坏现况。」

前一天，苏丹维安部队出手驱离在喀土木（Khartoum）陆军总部外静坐，要求结束军事统治的抗议人群，造成近40人丧生。

苏丹过渡军事委员会领导人柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）接着宣布取消为期3年的过渡计画，并将在9个月内举行选举。

在安理会未能取得共识情况下，比利时、英国、法国、德国、义大利、波兰、荷兰和瑞典发布共同声明，「谴责苏丹维安部队在苏丹针对平民发动暴力攻击」。

这8个欧洲国家表示，苏丹过渡军事委员「单方面宣布停止谈判，指派政府，并在过短时限内举行选举，让人非常担忧」。

这份欧洲声明说：「我们呼吁依照苏丹人民的要求，按先前同意的把政权转移给文人政府」。

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