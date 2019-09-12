此内容发布于2019年9月12日 上午2:05

（法新社爱丁堡12日电） 苏格兰法院裁定英国国会休会违法之后，议员今天呼吁首相强生撤销休会命令；另一方面，政府文件警告无协议脱离欧洲联盟（EU）可能导致社会不安，食物与医药也可能出现短缺。

英国政府昨天被迫公布「黄（巫鸟）行动」（Operation Yellowhammer）文件，披露无协议脱欧的准备工作还「在初级阶段」，而口岸货品堆积如山，恐冲击供应。

文件也警告，在这样的状况下，「公众失序与社群紧张情况恐会升高」。

政府强调正在更新文件中的假设，而文件「既非冲击评估，也不是在预测最可能发生的状况」。

负责拟定无协议脱欧计画的内阁大臣戈夫（Michael Gove）写道：「这是描述在最坏状况下可能发生什么事。」

但文件的公布让议员更担心无序脱欧恐导致英国极度混乱。

与此同时，英国政府也针对苏格兰法院的裁决提出上诉，预计最高法院17日将审理此案，国会则将暂时维持休会。

强生先前表示，国会休会到10月14日，是让政府得以推出新立法的例行动作；批评者却说，强生此举是试图要让反对他让英国在10月31日脱欧的人住口。

昨天苏格兰法院判定休会违法后，各界呼吁国会重新开会，还有一群议员在国会大楼外抗议。

工党（Labour Party）影子内阁脱欧大臣施凯尔（Keir Starmer）表示：「我敦促首相立刻复会，让我们可以针对此项裁决进行辩论，并决定下一步怎么做。」（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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