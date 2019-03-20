此内容发布于2019年3月20日 下午9:35

（法新社巴黎20日电） 多国专家组成的团队今天指出，若每年投入约30亿美元适当的经费对抗结核病，这个致命疾病将在2045年前根除。

专家警告无所为将带来巨大经济和社会成本外，也表示需要更好的筛检、治疗和提升大众认知，才能减少每年所登记的逾1000万件病例。

结核病是现今社会传染病中的头号杀手，每年造成超过160万人死亡。若及时发现，这种慢性肺部疾病可预防，也多半可以治疗。

联合国防治结核病特使古斯比（Eric Goosby）告诉法新社：「这数量很庞大，对开发中和已开发国家造成意想不到的经济负担。」

「这不是什么高科技，真的只是常识。我们需要发起新的防治措施。」

结核病已存在千年，潜伏于全球大约1/4人口。尽管因结核病死亡人数几乎为爱滋病和疟疾致死的加总，百年来却未见新的市售结核病疫苗。

结核病目前得到的研究基金，只有拨给研究爱滋病金额的约莫10%。

由13国专家组成的团队透过英国医学期刊「刺胳针」（The Lancet）表示，若要适当地处理结核病，用来做研究和发展的经费需多上4倍，达每年约30亿美元（新台币930亿元）。

国际抗痨暨肺病联盟（International Union Against Tuberculosis and Lung Disease）科学主任藤原（Paula Fujiwara）表示：「真正的关键在于，我们需要更多新研究和新工具。」

「就算是利用我们现有的工具还是不够。消除结核病是最终目标，但是目前每年仅下降1.5%至2%。」

这项研究另指出，就算将现有治疗资源供给90%结核病患者，仍有80万人因为治疗无效和诊断缺口死亡。（译者：王品轩/核稿：陈昱婷）

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