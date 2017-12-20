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此内容发布于2017年12月20日 上午1:50 最后更新 - 2017年12月20日 -01:50

（法新社仰光19日电） 缅甸军方今天表示，在主要是洛兴雅人居住的若开邦北部一个村落发现一座乱葬岗，挖出10具骸骨。当地是缅军暴力镇压，引发穆斯林少数族裔大规模迁徙的中心所在。

军方今天深夜表示，本周稍早于若开邦孟都镇（Maungdaw）因定村（Inn Dinn）发现的乱葬岗里挖出10 具骸骨。

军方将领在脸书发布声明指出：「当局正在调查，以揭开这座坟墓背后的真相。」声明还说：「如果发现本案有安全人员牵涉其中，将依法采取行动。」声明附上模糊照片，显示从土坑中挖出的只剩下骸骨。

负责挖掘的团队成员匿名告诉法新社，从遗体腐败情况来看，死者应该不是近日遭到杀害。

这名成员说：「我们无法辨别身分，因为他们只剩下骨架和骨头。」

军方发现这座乱葬岗的一周前，两名密切报导若开邦危机的路透社记者遭到逮捕。

军方8月25日对攻击警方哨站的洛兴雅叛乱分子发动扫荡行动，引爆暴力事件，若开邦北部已遭彻底破坏。至今已有数百座村落遭焚毁，约65万5000名洛兴雅人跨越边境逃到孟加拉。

无国界医生组织（Doctors Without Borders）指出，暴力引爆的第一个月就至少有6700名洛兴雅人丧生；联合国也指控军方发动种族清洗，可能具备「种族灭绝的要素」。

以佛教徒为主的缅甸已强烈否认上述指控，进入冲突地带的管道大多遭到封锁。（译者：中央社李佩珊）

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