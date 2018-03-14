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此内容发布于2018年3月14日 上午9:35 最后更新 - 2018年3月14日 -09:35

（法新社伦敦14日电） 英国首相梅伊今天驱逐23名俄罗斯外交官，并中止包括世界杯足球赛在内的对俄高层交流，她强调英方认为前俄国双面间谍毒杀案「应归咎于」俄国。

梅伊（Theresa May）指出，联合国安全理事会今天稍晚在纽约集会，针对前俄谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）4日遭神经毒剂攻击案展开讨论时，英国将力促「强有力的国际回应」。

俄国一再否认涉案。俄驻英大使馆警告，梅伊的回应「短视，让人全然无法接受」。

梅伊告诉国会，她要求俄国对前苏联研发的神经毒剂诺维乔克（Novichok）被人用在英国索尔兹伯里��（Salisbury）此案一事提出解释，俄方却置之不理。

她说：「斯克里帕尔和他女儿遭谋杀未遂的事除应归咎于俄国之外，没有其他可供选择的结论。」

「这代表俄国非法使用武力对付英国。」

在今天稍早的国家安全委员会会议中草拟相关措施后，梅伊宣布，据信是秘密情报官员的23名俄国外交官须在一周内离境。

同时，所有计划中的双边高层交流将予中止，包括撤销对俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）的邀访。不过梅伊也提到，不希望对俄关系全面断绝。

梅伊还证实，英国王室成员或内阁首长都不会出席今年稍晚在俄国举行的世足赛。

她并概述，入境或居住英国的民众若侵犯人权或计划「敌对活动」，将对他们祭出新措施。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）的发言人今天重申，俄国「跟在英国发生的这起意外毫无瓜葛」，并警告莫斯科不会接受「最后通牒这种言论」。

拉夫罗夫先前表示，克里姆林宫已准备就绪，将跟英方合作，但他同时抱怨英方拒绝俄方所提取得神经毒剂样本的要求。

莫斯科也警告将采取报复措施，昨天还威胁，若国营电视台今日俄罗斯（RT）在英国的执照受到影响，将驱逐英国媒体。

梅伊今天将双边关系恶化归咎蒲亭，强调「蒲亭总统选择这种手段很可悲」。

不过俄国大使馆表示，该负责任的是英国政府。

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