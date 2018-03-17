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此内容发布于2018年3月17日 下午5:35 最后更新 - 2018年3月17日 -17:35

（法新社伦敦17日电） 前俄罗斯双面间谍在英国境内遭神经毒剂攻击，引爆伦敦和莫斯科外交龃龉。俄方宣布驱逐23名英国外交官，以牙还牙回应英方日前制裁。法新社就两国过去间谍恩怨情仇作以下整理：

●冷战期间

一、由于莫斯科拒绝针对440名旅英俄国公民的活动作出澄清，1971年9月英国驱逐创纪录的105名前苏联外交官和官员；俄方则以驱逐18名英国人回应。

二、前苏联情报机构国家安全委员会（KGB）驻伦敦工作站站长高迪耶夫斯基（Oleg Gordievsky）叛逃英国后，1985年9月双方展开激烈的间谍驱逐角力，分别驱逐了31名对方人员。

三、1989年5月，11名前苏联外交官和记者因从事间谍活动而遭英国驱逐，莫斯科则以驱逐11名英国人作为回应。

●后冷战时期

一、1996年5月英国下令驱逐任职俄国驻伦敦大使馆的4名俄国人，以回应俄方驱逐4名英国外交官。莫斯科方面表示，那4名英国外交官跟一名替英国情报机构工作的俄国人有往来。

二、莫斯科2006年1月表示，发现具外交官身分的4名英国间谍，疑似为多个支持民主和人权的组织非法提供资金。

俄国情报当局指控，英国外交官牵涉一个情报网，据悉透过莫斯科某公园内一颗内藏高科技通讯系统的假石头来交付情报。

俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）后来针对非政府组织进行扫荡，多个组织被迫关闭。

●李维宁科事件

由于莫斯科拒绝引渡谋杀前俄国探员李维宁科（Alexander Litvinenko）的主嫌鲁戈福（Andrei Lugovoi），英国2007年7月驱逐4名俄国外交官。

李维宁科2006年在伦敦遭人以放射性物质钋（polonium）毒杀，事件堪称一连串流亡英国的知名俄国人士离奇死亡案中，最恶名昭彰的一起。（译者：何宏儒）

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