此内容发布于2019年6月19日 下午10:20

（法新社伦敦19日电） 英国保守党党魁选举今天举行第3轮投票，国际开发大臣史都华惨遭淘汰，脱欧悍将强生依旧遥遥领先其他3名对手。

强生（Boris Johnson）曾任外交大臣和伦敦市长，今天收到55岁生日大礼，在313张选票中赢得143票。

现任外交大臣韩特（Jeremy Hunt）则是拿到54票，环境大臣戈夫（Michael Gove）赢得51票，内政大臣贾维德（Sajid Javid）获得38票，国际开发大臣史都华（Rory Stewart）取得27票。

第4轮选举订于明天举行，进入最终决选的两人将由16万名党员投票选出党魁，在7月接替梅伊（Theresa May），出任首相。

强生今天在第3轮投票结果出炉后推文谢票：「再次感谢友人和同僚，谢谢你们在第3轮投票的支持，尤其是在我生日这一天。」

「我们好不容易走到这一步，不过还有一段漫漫长路要走。」

强生和贾维德都坚持英国必须在两度延宕最后才敲定的10月31日脱欧大限和欧洲联盟（EU）说掰掰；韩特和戈夫则寻求和欧盟重谈脱欧协议。

目前为止，韩特在每轮投票中都紧咬着强生，排名第2，他说自己最有机会挑战强生。得票第4多的贾维德也推文感谢同僚支持，让他得以进入第4轮投票。

第4轮投票时间将在明天上午10时至中午12时（格林威治时间9时至11时），结果将在1小时后宣布。届时如无人退出，得票难分轩轾，保守党国会议员将继续在下午3时30分至5时30分（格林威治时间14时30分和16时30分）再投一次票。

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