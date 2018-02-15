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此内容发布于2018年2月15日 上午10:20 最后更新 - 2018年2月15日 -10:20

（法新社伦敦15日电） 英国政府今天公开指控俄罗斯军方，是2017年勒索软体NotPetya网路攻击的幕后主使者，受害企业包括英国的利洁时公司。俄罗斯政府则断然否认这项指控。

NotPetya勒索软体攻击行动最早于2017年6月出现在乌克兰，随后蔓延到全球各地，造成港口、工厂和企业办公室的业务中断。

这宗网路攻击影响到全球数千台电脑，跨国企业和关键的基础建设格外受到影响，其中包括曾发生核灾的乌克兰车诺比（Chernobyl）核电厂辐射监视设备，以及印度孟买和荷兰阿姆斯特丹的港口。

英国外交部副部长阿玛德（Tariq Ahmad）发布声明表示：「英国政府判定，俄罗斯政府，更明确的说是俄罗斯军方，必须为2017年6月的毁灭性NotPetya网路攻击负责。」

声明还说：「英国决定公开归咎责任，凸显出我们和盟国绝不会容忍恶意的网路活动。」

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）随后断然否认指控。他在记者会上表示，那类指控毫无根据，是一些西方国家宣传「恐俄」（Russophobic）运动的一部分。

受害企业除了英国的消费用品大厂利洁时公司（Reckitt Benckiser）和广告公司WPP集团，还包括俄罗斯石油公司（Rosneft）、丹麦海运商马士基集团（AP Moller-Maersk S/A）和法国特殊建筑材料制造商圣戈班集团（Cie. de Saint-Gobain SA）等。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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