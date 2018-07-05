下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月5日 上午3:35 最后更新 - 2018年7月5日 -03:35

（法新社伦敦5日电） 英国今天将召开紧急内阁会议，商讨英国公民遭神经毒剂诺维乔克毒害事件，中毒的情侣目前性命垂危。3月间，前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔和他女儿也是遭同种毒剂毒害。

这场在伦敦举行的会议，将由英国内政大臣贾维德（Sajid Javid）主持。反恐警察同时在位于英格兰西南部埃姆斯伯里镇（Amesbury）的事发地点展开调查。

埃姆斯伯里镇靠近斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）遭到攻击的地点索尔兹伯里（Salisbury）。两人3月4日倒在一张长椅上失去意识，这起事件引发英俄外交危机。

英国反恐警察首长巴苏（Neil Basu）指出：「两起调查或许有关连的可能性，显然是我们侦办的线索。」

警方表示，英国军方实验室波顿当（Porton Down）进行化验后证实，涉案毒剂为诺维乔克（Novichok）。英国指诺维乔克是苏联时期制造的军事级神经毒剂。

巴苏说：「调查小组的当前要务是厘清这两人如何接触到这种神经毒剂。」

他说：「我们不知道此时还有什么东西可能含有这种神经毒剂。」

巴苏呼吁民众，如果不知道眼前物品为何，切勿捡起碰触。

巴苏说，目前没有证据显示，受害男女罗利（Charlie Rowley）和史特吉斯（Daws Sturgess）遭人「蓄意针对」。

Neuer Inhalt Horizontal Line