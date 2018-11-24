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此内容发布于2018年11月24日 下午8:20 最后更新 - 2018年11月24日 -20:20

（法新社贝尔法斯特24日电） 主张英国退出欧洲联盟的强生（Boris Johnson）今天痛批英国首相梅伊（Theresa May）的英国脱欧协议草案，并称这犯下了如铁达尼号撞冰山沉没的「历史性错误」。

强生在北爱尔兰民主联盟党（Democratic Unionist Party）年度会议上演说火力全开。明天欧盟将召开特别峰会，签署与英国达成的脱欧协议。

前英国首相强生说：「我脑海中突然出现铁达尼号，现在就是该提醒前方有冰山的时候了。」强生7月因反对梅伊的脱欧蓝图而辞去外相职务。

强生表示，具争议的英属北爱尔兰边界「保障措施」将会让北爱尔兰变成欧盟的「半经济殖民地」。若启动「保障措施」，在21个月过渡期结束后，北爱尔兰与欧盟部分区域的关系将更加密切。

他说：「没有一个英国保守党政府可以或应该签署任何像这样的协议。」

他和民主联盟党誓言，下个月脱欧协议送交英国国会时会投反对票，梅伊要让脱欧协议过关的任务艰钜。民主联盟党的支持对梅伊政府和脱欧协议至关重要。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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