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此内容发布于2018年7月16日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月16日 -08:20

（法新社伦敦16日电） 因不满英国首相梅伊（Theresa May）最新脱欧计画而闪电请辞的前外相强生（Boris Johnson），重回老本行在疑欧派「每日电讯报」（Daily Telegraph）担任专栏作家。

每日电讯报头版以斗大标题写着「他回来了」。在脱欧公投扮演带头角色的强生，于2016年7月被任命为外相。

由于当时的发言人说，担任外相不适合写专栏，强生因此被迫放弃。辞去专栏的同时，强生也放弃27万5000英镑（36万5000美元）的报社薪资，屈就缩水的14 万3789英镑大臣薪水。

现年54岁的强生，因为常失言和开黄腔而闻名，从当记者起家，断断续续在每日电讯报工作了20年。

强生因引述造假而遭「泰晤士报」（Times）开除后，在1989至1994年间担任每日电讯报驻布鲁塞尔特派，以辛辣的疑欧文章闻名。

任公职2年期间，强生仍笔耕不辍，为每日电讯报撰文约20篇，他经常在文章中抨击梅伊的立场，呼吁强硬脱欧。

强生9日突然请辞外相，并表示脱欧梦已死，还警告梅伊最新的脱欧计画恐让英国沦为欧盟殖民地。

在今天刊出的专栏中，强生呼吁民众对脱欧后的前景抱持乐观立场。此外，他大多避免脱欧议题。强生表示，暂时将会抗拒「喋喋不休谈脱欧」的诱惑。

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