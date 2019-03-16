此内容发布于2019年3月16日 上午6:35

（法新社基督城16日电） 纽西兰南岛基督城两座清真寺昨天发生枪击大屠杀，两名小镇警察在当局接获通报后36分钟内制伏歹徒，他们的事迹今天浮上台面，总理阿尔登称赞这两名员警的英勇行径。

阿尔登（Jacinda Ardern）说，若不是这两名员警，被控行凶的28岁澳洲籍男子塔伦（Brenton Tarrant）在两座清真寺杀害的人数，将肯定超过他所痛下杀手的49人。

显然由行车纪录器所拍摄的画面显示，枪手塔伦乘坐的淡色汽车被一辆警车拦截而停靠在交通繁忙的马路边，其中一个前轮离地悬空。

画面中可看到两名警察手持武器对着敞开的乘客座位车门，其中一人看来仅配备一支手枪。

阿尔登说：「就我所知，两个来自邻近林肯镇（Linchon）的郊区警察当时在现场，看过这个影片的任何人.....他们把纽西兰看得比甚么都重要。」

她表示：「警方接获第一通电话后，36分钟之内制伏嫌犯。」

行车纪录器捕捉的画面显示，警方从凶嫌乘坐的车辆里，拽出一个黑衣男。

纽西兰警察署长布希（Mike Bush）也赞赏阻止大屠杀的警察。

他说：「我也要赞扬员警处理这事件的英勇表现，一如大家在社群媒体所见，我对他们的表现极度感到骄傲。」（译者：曹宇帆/核稿：徐崇哲）

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