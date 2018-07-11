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此内容发布于2018年7月11日 上午8:35 最后更新 - 2018年7月11日 -08:35

（法新社伦敦11日电） 英国医院今天表示，因接触到高剂量神经毒剂诺维乔克而性命垂危的45岁英国男子罗利，目前已不再处于危急状态。

英格兰西南部索尔兹伯里地区医院（Salisbury District Hospital）护理部主任威金森（Lorna Wilkinson）发表声明说：「他的情况不再危急。」

威金森表示，罗利（Charlie Rowley）状况一夜之间有所改善，现在虽然「严重，但稳定」。

「查理（罗利）还有待康复，但目前为止看到的进步，让我们感到乐观。」

警方发表声明说，他们曾与罗利交谈过。

声明中说：「调查团队警官已和查理（罗利）简短交谈过，希望未来几天能与他进一步交谈。」

医院昨天表示，6月30日病倒在索尔兹伯里（Salisbury）附近埃姆斯伯里（Amesbury）住处的罗利，已恢复清醒但「还没有脱离险境」。

罗利44岁的女友史特吉斯（Daws Sturgess）同遭毒害，8日不治身亡。

前俄罗斯双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤莉雅（Yulia Skripal）3月在索尔兹伯里（Salisbury）同样遭苏联制造的诺维乔克（Novichok）毒害，目前已经康复。

警方原以为罗利和史特吉斯服用受污染的违禁毒品，但因两人症状可疑，进一步检测后，证实他们中了诺维乔克的毒。（译者：叶俐纬/核稿：张佑之）

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