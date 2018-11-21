下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年11月21日 上午9:50 最后更新 - 2018年11月21日 -09:50

（法新社杜拜21日电） 家属发言人表示，阿拉伯联合大公国法院今天以间谍罪判处英国学生赫吉兹终身监禁。路透社报导指出，赫吉兹是替英国政府从事间谍活动。

这名发言人告诉记者：「我们证实，他被判处终身监禁。」

「庭审不到5分钟就结束，连他的律师都未出庭。」

英国外交大臣韩特（Jeremy Hunt）表示，针对阿联法院这项判决，「深感震惊且失望」。

他说：「今天的判决不是我们对友邦和可信赖伙伴阿联的期待，而且和先前的保证相互违背。」

现年31岁的赫吉兹（Matthew Hedges）是英国杜伦大学（Durham University）博士生，他正在研究2011年阿拉伯之春（Arab Spring）革命后阿联的外交和内部安全政策，在结束阿联2周研究之行后，5月5日在杜拜机场准备搭机离境时遭到拘留。

赫吉兹10月29日获得交保，但持续受到监控，直到今天第3次庭审。

赫吉兹的妻子特哈达（Daniela Tejada）先前积极营救夫婿，她上个月曾表示，尽管赫吉兹获得交保，但她无法开心起来，必须等到他完全获得自由。

阿联检察总长夏姆希（Hamad Saif al-Shamsi）本月稍早表示，赫吉兹被控「为某国从事间谍活动，破坏阿联的军事、政治和经济安全」。

赫吉兹始终否认这些指控。（译者：叶俐纬/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line