此内容发布于2019年5月11日 下午10:50

（法新社伦敦12日电） 今天公布的民调指出，英国新政党、主张与欧洲联盟彻底一刀两断的「脱欧党」，在欧洲议会选举中的民意支持度，已经大幅领先其他政党。

「观察家报」（The Observer）委托市场研究公司Opinium所做的最新民调显示，疑欧派头号人物法拉吉（Nigel Farage）新成立的「脱欧党」（Brexit Party）获34%支持度，以13个百分点领先主要反对党工党，在欧洲议会选举得票数可望比英个两个主要政党的总和还要多。

工党（Labour Party）支持度21%，比上一次调查掉了7个百分点；而反脱欧的自由民主党（Liberal Democrats）排第3位，支持度12%，上升5个百分点。这是在两周前进行通讯问卷调查所获结果。

英国首相梅伊（Theresa May）的保守党（Conservative）则排第4名，支持度11%。

法新社报导，欧洲议会选举预定5月23日举行，如果英国先前依表定计画在3月29日脱欧，根本不用参与这次大选。

英国在2016年进行的脱欧公投，当时有52%赞成脱离欧盟，有48%支持留在欧盟。

Opinium政治民调主管德拉蒙（Adam Drummond）表示，留欧派选民分散于数个政党。

他说：「脱欧派中，有63%说会在欧洲议会选举时将票投给脱欧党；而留欧选民中有31%支持工党，22%支持自民党，14%支持绿党。」（译者：纪锦玲/核稿：蔡佳敏）

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