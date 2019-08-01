此内容发布于2019年8月1日 上午5:35

（法新社伦敦1日电） 英国下议院今天将举行一席补选，这是首相强生上任后首度面临选举考验。但他领导的保守党掌握的国会过半优势恐缩减剩一席，增添他的脱欧计画过关难度。

强生（Boris Johnson）接任首相仅一周余，但执政保守党如今眼看将把威尔斯（Wales）布雷肯和拉德诺郡（Brecon and Radnorshire）选区的一个下议院席次拱手让出。

这次补选源于前保守党议员戴维斯（Chris Davies）因经费申报不实被判有罪，而遭到罢免。尽管戴维斯坚称申报不实只是无心之过，并投入补选。但民调显示，过去曾掌握这一席的自由民主党（Liberal Democrats）可望赢回席次。

强生有意在必要情况下，让英国10月31日以无协议方式脱离欧洲联盟（EU）。但在共有650席的下议院，强生的计画目前已面临强大反对声浪。

若这次补选由反对英国脱欧的自由民主党胜出，将壮大国会反对派议员和部分反强生计画的保守党议员声势。这些执政党议员曾矢言，将尽一切努力阻挡无协议脱欧成真。

赶在英国国会9月开议摊牌前，英国新任财政大臣贾维德（Sajid Javid）昨天宣布提列额外21亿英镑（约新台币792亿元）预算，以预防出现无协议脱欧带来的冲击。

根据英国政府声明，这笔额外经费将用于公共宣导、「加快边界准备工作、协助企业做准备和确保重大药品供应无虞」。（译者：徐薇婷／核稿：张正芊）

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