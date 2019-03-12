此内容发布于2019年3月12日 上午5:20

（法新社伦敦12日电） 英国脱欧今天进入关键时刻，英国国会料将于格林威治时间19时（台北时间13日凌晨3时）对不受青睐的梅伊版脱欧计画进行表决。

就在付诸国会表决的最后关头，英国首相梅伊（Theresa May）表示，已和欧洲联盟（EU）就调整脱欧协议相关内容达成协议。

梅伊昨晚在法国史拉斯堡（Strasbourg）与欧盟领袖会商，盼能挽救她在近3年前掌权后所设立的英国脱欧愿景。

双方会后宣布旧版脱欧计画已取得「具法律拘束力」的改变，以满足英国需求，并让脱欧协议在英国国会闯关成功。

梅伊说：「如今到了团结一致，支持这项经过修改脱欧协议，落实英国人民指示的时刻。」

这项分成3部分的调整方案，意在有效解决英国国会议员反对所谓爱尔兰边境保障措施计画的关键问题，此保障措施是为了确保欧盟成员国爱尔兰和英国所属北爱尔兰之间不会出现硬边界。

然而英国主要反对党工党（Labour Party）昨晚表示仍将投票反对这项协议，说梅伊这项谈判是「失败」的。

工党党魁柯宾（Jeremy Corbyn）说：「今晚与欧洲联盟执行委员会的协议，并未达到承诺国会要做到的改变。」

梅伊先前推迟脱欧协议再度闯关国会的时程，希望取得更多时间说服欧盟让步，以吸引国会议员支持她的脱欧计画、挽救摇摇欲坠的政府。

欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）在双方会后表示：「要不选择这项草案，否则脱欧恐根本无法实现。」

荣科还说：「不会有第3次机会。」

梅伊所属保守党与支持梅伊联合政府的北爱尔兰小党民主联盟党（DUP）的脱欧强硬派人士说，他们将对梅伊与欧盟达成协议的文件进行严密检视。

假如梅伊这回再受挫，便为国会本周进行额外表决创造条件，恐导致英国延后脱欧，甚至可能在未来几个月翻转相关结果。

荣科昨天说，假如英国脱欧时程延到5月底登场的欧洲议会选举之后，意味英国将须参与选举。（译者：刘文瑜/核稿：刘学源）

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