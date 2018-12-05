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此内容发布于2018年12月5日 下午8:35 最后更新 - 2018年12月5日 -20:35

（法新社旧金山5日电） 脸书执行长祖克柏今天出面回应英国国会委员会公布资料。这些资料显示在脸书缩紧隐私政策后，仍提供Netflix与其他受欢迎应用程式取得用户个资管道，再爆隐私权疑虑。

英国国会委员会调查脸书是否被用于操弄选举结果，并在今天稍早发布250页脸书内部文件。

资料显示，脸书2014年至2015年收紧隐私规定，限制多数应用程式取用好友名单后，高层仍讨论提供Netflix等大公司取得用户资料的权限。而在2012年的邮件中，祖克柏仔细考虑是否贩卖资料给开发人员。

祖克柏（Mark Zuckerberg）随后发文回应说，不希望这些电子邮件「扭曲我们的行为或动机」。

他在脸书贴文中表示：「就像其他组织一样，我们有许多内部讨论，大家提出不同意见。」

祖克柏并未直接回应脸书显然有意将好友名单和许多人不愿公开的其他个资，提供给全球几大应用软体的决定。

祖克柏写道：「最后，我们决定采用的模式是，继续提供开发者免费平台，也让他们选择是否购买广告。」

但他说：「澄清一下，那和贩卖个资不同，我们从不卖任何人的资料。」

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