此内容发布于2019年6月13日 上午9:50

（法新社伦敦13日电） 英国前外相暨前伦敦市长强生今天在接任首相梅伊领导职位的首轮选举中，获得压倒性胜利。

313位保守党籍议员全数具有投票资格，而所获支持不到16票的候选人则被淘汰，结果原本10名候选人中有3人出局，另7人进入第2轮选举。

在下议院举行的不记名投票中，主张脱欧的强生（Boris Johnson）获得114票支持，领先群伦。

前保守党首席党鞭哈波（Mark Harper）、前就业暨退休保障大臣麦蔚宜（Esther McVey）以及前国会下议院领袖李德森（Andrea Leadsom），皆未能获得过门槛的票数而出局。李德森在2016年上一次领导职位选举中，败在梅伊手下。

强生的发言人表示：「我们显然对这个结果感到高兴，不过赢得最后胜选仍须继续努力，你得把握这些票数才能通过第2轮，这是个挑战。」

若18日展开的后续回合参选人淘汰投票，强生必须获得超过105票才能顺利挺进最后的两人决选，届时将由全国16万保守党党员决定谁是党魁，胜出者将接替梅伊担任首相，预定7月底选举结果即可见分晓。

至于强生的主要对手外相杭特（Jeremy Hunt）获得43票，环境大臣戈夫（Michael Gove）居第3获得37票，前英国脱欧大臣拉布（Dominic Raab）获得27票，内政大臣贾维德（Sajid Javid）23票，以及卫生大臣韩考克（Matt Hancock）20票。

吊车尾挤进第2轮的国际开发大臣史都华（Rory Stewart）获得19票，投票前他开创性地在社群媒体进行竞选活动，大致赢得较多自由党党员以及英国民众支持。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

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