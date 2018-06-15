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此内容发布于2018年6月15日 上午6:20 最后更新 - 2018年6月15日 -06:20

（法新社伦敦15日电） 英国计划针对「偷拍裙底」制定新法，15日国会对刑期最高达2年的新法进行辩论。

司法部次长佛雷塞（Lucy Frazer）说：「这种行为严重侵犯隐私，不仅有辱受害者人格，也造成受害者困扰。」这意味政府支持在野党英国议员霍布浩斯（Wera Hobhouse）提出的这项法案。

一旦国会通过这项法案，以「偷拍裙底」罪名定罪的人将会被列入性罪犯名册中。

目前部分「偷拍裙底」的案例是根据现行公共道德和偷窥法来起诉，但倡议人士表示现行刑法没有涵盖所有情况。

倡议人士马丁（Gina Martin）曾指控一名男子在音乐祭用手机偷拍她的裙底，但因为警方认为她有穿内裤，所以并不构成违法，马丁因此展开线上连署。

马丁15日表示：「这显然是个好消息。因为政治人物竖耳倾听了，现在希望我们可以为所有受害者伸张正义。」

女性之友（Women's Aid）执行长葛斯（Katie Ghose）说：「我们乐见政府采取果断的行动，让偷拍裙底成为刑事罪行。」（译者：陈昱婷/核稿：陈政一）

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