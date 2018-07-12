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此内容发布于2018年7月12日 下午10:50 最后更新 - 2018年7月12日 -22:50

（法新社伦敦12日电） 英国今天订出脱欧后与欧洲联盟（EU）未来经济和安全关系的计画细节。这项计画上周经过英国首相梅伊（Theresa May）内阁同意，但有两名大臣请辞，抗议遵循欧盟的货品贸易规则。

这项计画设想与欧盟达成全面的「联合协议」，涵盖从能源、飞航到贸易和分享犯罪纪录资料等不同领域的协议。以下是法新社整理的5大重点：

●货品贸易

英国和欧盟将针对货物维持采用「共同规则」，确保制造业和农业、食品和渔产品跨境贸易顺畅。

这项计画提议取消关税、限额和原产地要求规则，英国也会参加药品、化学和航空监管机构，用意为保障复杂的供应链和准时生产过程，这对汽车业等产业尤为重要，同时也避免英属北爱尔兰和欧盟成员国爱尔兰之间设有边境检查站。

●金融服务业

伦敦金融公司会因为这项计画丧失与欧盟成员国自由贸易的「牌照通行权」，但所谓的「同等性机制」让金融公司同意遵守欧盟规则，持续进入欧盟市场。

这项计画要求制定采用同等性机制的混合型协议，但也承认英国和欧盟金融监管机构之间「广泛的监理合作和监管对话」。

●欧盟法院

将由英国的英国法院和在欧盟国家的欧盟法院执行出自于协议的权利，欧洲法院（European Court of Justice）对英国的直接管辖权也会结束。

但每个领土的法院都应该将相关判例纳入考量，确保对协议有一致的解释。英国若加入由欧洲法院管辖的欧盟机构，就必须尊重其重审结果。

欧盟和英国将设立政治机关和官方级技术委员会监督这项协议，若有必要，会将争议提交独立仲裁。

●移民

欧盟人民自由迁徙英国将划上休止符，国会将制定未来的移民计画，但会与欧盟寻求互惠的「流动协议」。

英国想要支持企业在这两个区域之间调动员工，不只允许学生和年轻人流动，也允许公民不需观光签证，就能自由出入境旅游，并从事暂时的商业活动。

协议也应纳入确保在欧盟国家退休的英国人，能享有退休金和医疗健保。

●安全

英国想要有持续分享犯罪纪录和航空乘客资料等内部安全的新协议，还有类似欧洲拘捕令（European Arrest Warrant）的引渡安排，以及密切参与欧洲警政署（Europol）等机关事务。

外部安全方面，英国希望与其他欧盟领袖进行定期对话，像是讨论制裁。也希望继续参与欧盟伽利略（Galileo）卫星导航系统研发工作。但接受与欧盟「观点的基本差异」，不过欧盟已拒绝英国加入伽利略项目。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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