英国兴起脱欧文学 小说反映社会紧张现象

（法新社伦敦6日电） 英国脱离欧洲联盟的决定暴露了社会潜藏的断层，小说家文思泉涌，推出越来越多以脱欧为素材的作品，由反映国家现状的创作到未来派的讽刺文学。

脱欧的影响力已透过着名作家如艾莉史密斯（Ali Smith）、乔纳森科（Jonathan Coe）和其他刚出道的作家带入书中，促使作家检视经常被忽略的部分国家与社会主题。

这种小说体裁被金融时报（Financial Times）形容为「脱欧文学」（Brex-lit），涵盖植基亲欧派不安心理的反乌托邦观点，以及探讨社会明显分歧的反思小说。

一家小型独立出版社的创办人希思克（Daniel Hiscocks）告诉法新社：「我察觉到在过去几年，越来越多（看法）倾向相当黑暗的反乌托邦题材，或是相对年轻的怀旧题材。」

从公务员转行成为作家的波德（Douglas Board）表示，脱欧迫使他撰写「有关统治阶级和被统治者间的无知与蔑视」。

他说：「我认为这是个机会，能让小说真正在和新闻媒体截然不同的波段发声。」

一些作家表示，他们想用叙述故事的方式来凸显2016年脱欧公投所揭露的分歧。

作家卡特莱特（Anthony Cartwright）受欧洲出版社Peirene委托作出回应，创作短篇小说「切割」（The Cut，暂译），描述一位高雅的纪录片制作人和一名劳工短暂与坎坷的爱情故事。

故事背景设定在西密德兰（West Midlands）一处劳工阶层社区，两人都在努力理解对方和他们各自的世界。

卡特莱特表示：「不管我们面对什么分歧，我们至少得要设法了解另一方的人是何想法。我担心的是，我们在这方面做得不够好。小说所能做的是观察情势，并对国家情境有所反省。」

其他记录这段动荡时期的作家则是觉得，得要靠写作发泄怒气。

席维斯特（James Silvester）的作品「血，白与蓝」（Blood, White and Blue，暂译）推出时，宣称是第一本「后脱欧小说」。他表示：「脱欧给我带来巨大影响，而这本书堪称是对它的反响。」

席维斯特的妻子是斯洛伐克人，在英国的救护机构服务，她自2016年起面临种族歧视辱骂激增的情况。他想要透过作品「鼓励人民思考脱欧的现实...会对人民带来什么，它已经造成和会持续造成的痛楚。」

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