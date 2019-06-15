（法新社伦敦14日电） 英国卫生部今天表示，有两名病患在医院食用三明治和沙拉后，因感染李斯特菌（liseria）而致食物中毒死亡；先前已有3名住院病患因此丧命。

李斯特菌症（listeriosis）是罕见的细菌感染症，对免疫力较弱者和孕妇尤具危险性。

根据台湾卫生福利部疾病管制署的资料，此菌可存活于多种不同的环境条件，于4℃环境中可持续生长繁殖，且对于干燥、高温、酸性环境、盐及酒精具耐受性（需达72°C以上才可杀死），因此人类如生食蔬果或未经充分加热的即食性食品，即可能感染李斯特菌。此外，英国国家医疗保健服务系统（NHS）的资料显示，乳制品也是感染源之一。

死于李斯特菌症的病患据称是在食用了「好食品供应链」（The Good Food Chain）公司提供的三明治和沙拉后染菌，目前相关产品已被医院下架。公司方面也在官网发表声明，表示已全面并透明地配合政府权责单位调查。

国家感染局（NIS）副主任芬恩（Nick Phin）表示：「目前在健康照护机构以外尚未发现与此感染事件有关的病患，但我们持续调查中。」

「有关单位已迅速采取行动以保护病患，疾病的公共风险低。」

「好食品供应链」供应国家医疗保健服务（NHS）系统下的全英43个医院集团，每个集团通常包含若干家医院。

「好食品供应链」的肉品供应商是「北国熟肉」（North Country Cooked Meats）。其肉品在疫情爆发后的检验结果对李斯特菌呈阳性反应，意即肉品含李斯特菌。

目前「好食品供应链」、「北国熟肉」和经销商「北国优质食品」（North Country Quality Foods）皆已自发停止生产和配销相关产品。（译者：陈韵聿/核稿：张佑之）

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