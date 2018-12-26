英国名主持人温蒂贝克特修女辞世 享寿88岁

此内容发布于2018年12月26日 下午11:05

（法新社伦敦26日电） 英国艺术史学家、人称「温蒂修女」的温蒂．贝克特今天辞世，享寿88岁。这位罗马天主教修女晚年脱离隐修生活，在电视主持节目打开知名度，成为小萤幕明星。

英国诺福克郡（Norfolk）奎丁罕（Quidenham）加尔默罗修道院（Carmelite Monastery）表示，温蒂修女（Sister Wendy Beckett）今天在修道院辞世。

温蒂修女因于1990年代主持英国广播公司（BBC）有关艺术史的节目而成名。她备受好评的纪实节目包括「温蒂修女的漫长旅途」（Sister Wendy's Odyssey）和「温蒂修女的大环游」（Sister Wendy's Grand Tour）。

她1930年生于南非，幼年时随家人移居苏格兰首府爱丁堡，父亲在那里学医。

根据BBC，她16岁时进入女修道院，1950年被送进牛津大学（Oxford University），并以优秀成绩取得英国文学学位，后来到南非任教。

她于1980年代开始研究艺术，并决定写书为她的修道院募款。她的隐修生活在BBC委托她主持节目后有所转变。

BBC指出，1991年委托温蒂修女主持伦敦国家美术馆（National Gallery）的电视纪实节目。她身穿黑色修女服站在画作前，在没有脚本或提词机情况下探讨这些作品。

BBC艺术总监克莱波（Jonty Claypole）说：「温蒂修女拥有独特的主持风格，对艺术有精深的学问和热情。她是广受欢迎的BBC主持人，我们所有人将永远怀念她。」

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