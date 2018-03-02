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此内容发布于2018年3月2日 上午6:50 最后更新 - 2018年3月2日 -06:50

（法新社伦敦2日电） 英国肯辛顿宫今天表示，哈利王子与未婚妻梅根马克尔邀请了2640名英国民众，在两人5月举行婚礼时到温莎城堡（Windsor Castle）共襄盛举。

肯辛顿宫（Kensington Palace）发言人表示，哈利王子与美国籍女星梅根马克尔（Meghan Markle）「希望两人的婚礼庆典能让大众也有参与感」。

这批民众将受邀观赏新人与婚礼宾客陆续抵达温莎城堡的圣乔治礼拜堂。温莎城堡位于伦敦以西，是伊丽莎白二世女王的宅第。

他们也将能看到王室小俩口搭乘马车离开的模样。

受邀民众有1200人从英国各地遴选而出，各自代表的背景与年龄层非常广泛，其中包括「展现强大领导能力」并服务社区的年轻族群。

另外，与新人合作的慈善机构和组织也有200名成员受邀。剩余人员则包括100名当地学生、610名城堡社区成员与530名王室雇员。

哈利与梅根已经宣布，5月19日婚礼结束后，两人将乘马车短暂穿越温莎镇「与大众分享喜事」。

在那之后，温莎城堡内的圣乔治大厅将会设宴，而哈利的父亲查尔斯王储当晚还会主持私人派对。（译者：陈乃瑜/核稿：陈政一）

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