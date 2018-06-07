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此内容发布于2018年6月7日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月7日 -08:50

（法新社伦敦7日电） 公关人员表示，开创脱衣舞表演、英国传奇夜店老板史春费罗（Peter Stringfellow）今天因癌症过世，享寿77岁。

史春费罗1960年代开始他的职业生涯，像是披头四（The Beatles）、滚石乐团（Rolling Stones）和吉米罕醉克斯（Jimi Hendrix）都曾在他的店里表演，不过，打响他夜店名号的是店内充斥着穿着暴露的女人，他是第一个拿到脱衣舞表演执照的业者。

他的公关葛拉斯（Matt Glass）说：「这是非常悲伤的消息。他今天清晨过世。这一直未公开，他不想告诉大家。」

英国「卫报」（The Guardian）网站报导，葛拉斯表示，他在伦敦柯芬园（Covent Garden）知名夜店史春费罗（Stringfellow）仍「正常营业」。

他有一头长发，习惯坐在围绕一群美女的金色宝座上摆姿势，史春费罗成为放荡花花公子的一个特殊类型，常常是维权人士批评的对象。

但认识他的人表示，他很有热诚且人很好，他宣称自己是女权主义者。

他是保守党坚定的支持者，特别支持英国前首相佘契尔夫人（Margaret Thatcher）。

史春费罗1940年在英格兰北部雪菲尔（Sheffield）出生，开始在这座城市小型场所举办节目。（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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