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此内容发布于2018年2月18日 上午12:05 最后更新 - 2018年2月18日 -00:05

（法新社伦敦18日综合外电报导）英国奥斯卡「影艺学院电影奖」（BAFTA）今天将颁奖，奇幻大片「水底情深」领衔入围12项提名，好莱坞众星也料将响应＃我也是（#MeToo）反性骚运动，黑衣步上红毯。

吉勒摩戴托罗（Guillermo del Toro）执导、背景设在冷战时代的「水底情深」（The Shape of Water）独占鳌头，共获12项提名，犯罪剧情片「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）和刻划英国战时首相邱吉尔的「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）则分别入围9项奖项。

克里斯多福诺兰（Christopher Nolan）执导的二战剧情片「敦克尔克大行动」（Dunkirk）和卢卡格达戈尼诺（Luca Guadagnino）所执导的同志成长爱情片「以你的名字呼唤我」（Call Me by Your Name），将与上述3部电影一同角逐最佳影片。

最佳导演入围者则包括吉勒摩戴托罗、卢卡格达戈尼诺、克里斯多福诺兰、「意外」导演马丁麦多纳（Martin McDonagh）和「银翼杀手2049」（Blade Runner 2049）导演丹尼维勒纳夫（Denis Villeneuve）。入围人选清一色为男性，在今年尤其招致批评。

好莱坞面临温斯坦丑闻余波不断，尚未平复，女星料将重复上月金球奖时宣言，以全黑打扮赴伦敦皇家艾伯特厅（Royal Albert Hall）出席颁奖。

法新社报导，入围名单中，玛格罗比（Margot Robbie）与爱莉森珍妮（Allison Janney）等演员也表示，将再度穿上黑衣，反对娱乐界的性骚扰与性侵文化。

目前还不清楚，剑桥公爵夫人（凯特王妃）偕担任英国影艺学院主席的丈夫威廉王子出席时，是否也将黑衣现身。（译者：陈乃瑜/核稿：陈昱婷）

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