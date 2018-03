下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月18日 上午12:05 最后更新 - 2018年2月18日 -00:05

(法新社伦敦18日综合外电报导)英国奥斯卡「影艺学院电影奖」(BAFTA)今天将颁奖,奇幻大片「水底情深」领衔入围12项提名,好莱坞众星也料将响应#我也是(#MeToo)反性骚运动,黑衣步上红毯。

吉勒摩戴托罗(Guillermo del Toro)执导、背景设在冷战时代的「水底情深」(The Shape of Water)独占鳌头,共获12项提名,犯罪剧情片「意外」(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)和刻划英国战时首相邱吉尔的「最黑暗的时刻」(Darkest Hour)则分别入围9项奖项。

克里斯多福诺兰(Christopher Nolan)执导的二战剧情片「敦克尔克大行动」(Dunkirk)和卢卡格达戈尼诺(Luca Guadagnino)所执导的同志成长爱情片「以你的名字呼唤我」(Call Me by Your Name),将与上述3部电影一同角逐最佳影片。

最佳导演入围者则包括吉勒摩戴托罗、卢卡格达戈尼诺、克里斯多福诺兰、「意外」导演马丁麦多纳(Martin McDonagh)和「银翼杀手2049」(Blade Runner 2049)导演丹尼维勒纳夫(Denis Villeneuve)。入围人选清一色为男性,在今年尤其招致批评。

好莱坞面临温斯坦丑闻余波不断,尚未平复,女星料将重复上月金球奖时宣言,以全黑打扮赴伦敦皇家艾伯特厅(Royal Albert Hall)出席颁奖。

法新社报导,入围名单中,玛格罗比(Margot Robbie)与爱莉森珍妮(Allison Janney)等演员也表示,将再度穿上黑衣,反对娱乐界的性骚扰与性侵文化。

目前还不清楚,剑桥公爵夫人(凯特王妃)偕担任英国影艺学院主席的丈夫威廉王子出席时,是否也将黑衣现身。(译者:陈乃瑜/核稿:陈昱婷)

Neuer Inhalt Horizontal Line