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此内容发布于2018年2月18日 下午7:20 最后更新 - 2018年2月18日 -19:20

（法新伦敦18日电） 有英国奥斯卡之称的英国影艺学院电影奖（BAFTA Awards）今天颁奖，黑色喜剧「意外」抱回最佳影片等5座大奖，在情绪高昂的典礼上，与席卷好莱坞的反性骚抗争语调相互呼应。

「意外」（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）剧情描述一位心碎母亲，替她遭奸杀的女儿声讨正义。本片荣膺最佳原创剧本和最佳英国影片，饰演妈妈的法兰西丝麦朵曼（Frances McDormand）和饰演警员的山姆洛克威尔（Sam Rockwell）各获最佳女主角和最佳男配角奖项。

好莱坞制片大亨温斯坦（Harvey Weinstein）的性丑闻余波未平，今天颁奖典礼反性骚氛围依然浓郁，众星纷纷穿起黑衣，响应「时间到了」（Time's Up）运动。

入围最多奖项的奇幻爱情电影「水底情深」（The Shape of Water），12项提名中只拿下3项，包括最佳导演奖由吉勒摩戴托罗（Guillermo Del Toro）抱回。

「最黑暗的时刻」（Darkest Hour）则拿两座奖，片中饰演邱吉尔（Churchill）的盖瑞欧德曼（Gary Oldman）获颁最佳男主角奖。

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